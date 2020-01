Exclusief voor abonnees Opera House eert slachtoffers nadat opnieuw brandweerman sterft 13 januari 2020

Weer is een Australische brandweerman omgekomen tijdens de bestrijding van de grote bosbranden. De 60-jarige Bill Slade stierf zaterdag toen er een boom op hem viel in het natuurgebied rond Omeo, een plaats in de Australische deelstaat Victoria. Slade was één van de meest ervaren en fitste mannen in zijn korps. De getrouwde vader van twee kinderen werkte al meer dan veertig jaar bij de brandweer. Slade is al de tweede pompier die omkomt sinds het begin van de bosbranden. Het wereldberoemde Sydney Opera House projecteert als eerbetoon foto's van brandweermensen en slachtoffers op de witte 'zeilen' van het wereldberoemde gebouw. "We willen onze diepste dankbaarheid tonen aan alle hardwerkende hulpverleners en vrijwilligers."

