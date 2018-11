Opera Ballet Vlaanderen laat blinden luisteren naar dans 28 november 2018

Tijdens een voorstelling van de opera 'Satyagraha' op 29 november zal Opera Ballet Vlaanderen audiodescriptie aanbieden voor mensen met een visuele beperking. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt, maar de audiobeschrijvers zullen zich deze keer in het bijzonder concentreren op de dans. Tijdens de voorstelling, in een regie en choreografie van Sidi Larbi Cherkaoui, wordt de hele tijd gedanst. Het tolkenteam van de Universiteit Antwerpen zal zich toeleggen op de vertaling, wat een hele uitdaging wordt. Het team is naar eigen zeggen nog volop aan het aftasten op welke manier ze dit het best aanpakken, in samenspraak met de doelgroep. (ND)