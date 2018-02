Opendeurdag 28 februari 2018

Donderdag 15 maart is er in het kader van de 'Dag van de zorg' opendeurdagen bij meer dan 270 kinderopvanginitiatieven in Vlaanderen en Brussel. Ben ik de enige ouder die zich vragen stelt bij zo'n initiatief? Als ouder vertrouw je jouw kind toe aan een kinderopvang en denk ik niet dat het de bedoeling is dat jouw kind te kijk wordt gezet. Na de verschrikkelijke gebeurtenis met Kim De Gelder is er stevig nagedacht over de beveiliging van kinderdagverblijven. En nu gooien ze de deuren open?

Naam bekend

HLN