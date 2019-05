Exclusief voor abonnees Openda eerste reserve Preselectie voor beloften-EK 22 mei 2019

Drie doelpunten in de play-offs, Champions League-ervaring en sterke prestaties bij de U19 volstaan niet. Loïs Openda (19) zit niet in de 26-koppige voorselectie van beloftenbondscoach Johan Walem richting het EK in Italië. De spits van Club Brugge is eerste reserve en moet zich beschikbaar houden. Yari Verschaeren (17) is er wel bij, al kan de Anderlecht-sensatie wel pas na de enige vriendschappelijke interland tegen Frankrijk (op 3 juni) aansluiten. Dion Cools is onzeker voor het EK na een dubbele kaakbeenbreuk. "Ik hoop dat er in de voorbereiding niet nog meer geblesseerden vallen, want ik heb al zorgen genoeg", aldus Walem. "Zonder Dimata en Vanheusden - twee steunpilaren - zijn onze kansen al gedaald. Gelukkig zijn we collectief sterk. De eerste groepsmatch tegen Polen wordt cruciaal." In aanloop naar dat duel zal er nog een oefenpartij zijn achter gesloten deuren in Italië, de tegenstander is niet bekend. (PJC)

