Openbaar aanklager tegen verdachte: "Je had beter zelfmoord gepleegd" 01 maart 2018

Snoeihard: dat was het rekwisitoor van openbaar aanklager Tom Janssens uit Kortrijk gisteren op het proces rond de moord op huisarts Patrik Roelandt (64) uit Izegem. Patiënt Danny S. (57) vermoordde de arts in december 2015 met twee messteken tijdens een huisbezoek. De openbare aanklager vorderde de maximumstraf van 30 jaar en vroeg de rechtbank daarna om S. nog eens 10 jaar ter beschikking te houden van de strafuitvoeringsrechtbank. Verzachtende omstandigheden zag hij niet. "Toen je invalide verklaard werd, had je het walhalla bereikt", richtte hij zich tot Danny S. "Je bent een nietsnut, niet waard om verdedigd te worden door pro-Deo-advocaten die de maatschappij betaalt. Was het niet beter geweest als je zelfmoord had gepleegd met één van de jachtwapens in je huis? Weinigen zouden hebben getreurd. Maar je was te laf. Je bent een monster zonder waarden." Vooral de uitspraken over zelfmoord schoten bij de advocaten van de verdediging in het verkeerde keelgat. Ze vroegen om de maximumstraf te beperken tot 20 jaar voor doodslag. Vonnis op 27 maart. (LSI)

