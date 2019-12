Exclusief voor abonnees Open Vld zegt nee tegen besparing van 1,7 miljard op partijdotaties 17 december 2019

00u00 4

Ruim 1,7 miljard euro: zoveel zou het Vlaams Parlement besparen op de eigen werkingskosten én de dotaties van de partijen. Ook voor de politiek zou de kaasschaaf op de intussen magische 6% gehanteerd moeten worden, vond Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA). Gisteren legde ze haar voorstel op tafel in het Bureau van het Vlaams Parlement, waar de fractieleiders bijeenkomen. Vijf van de zes aanwezige partijen waren gewonnen voor het idee, niet het minst door de sterke symboliek in tijden van besparingen op cultuur en welzijn. Eentje niet: Open Vld. En dus sneuvelde het plan, want Homans wou een consensus tussen alle partijen. "We moeten het héle systeem herdenken, niet snel een half voorstel aanvaarden", reageert fractieleider Willem-Frederik Schiltz (Open Vld). (SSL)

