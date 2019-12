Open Vld zegt als enige nee tegen besparing van 765.000 euro op partijdotaties Sven Spoormakers

17 december 2019

05u00 459 De Krant Een besparing van 6% op de werkingskosten van het Vlaams Parlement én op de dotaties voor de partijen. Dat was het plan - een symbool om het protest te counteren. Die besparing komt er niet: Open Vld weigert steun. "We moeten het héle systeem herdenken."

Het is het nieuwe magische getal van de Vlaamse regering-Jambon: 6% besparen - zowel op Jeugd, Cultuur, Sport als op Welzijn. Dus vond Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) het maar netjes dat er op de werking van het Vlaams Parlement en op de Vlaamse dotaties voor de politieke partijen óók 6% bespaard zou worden. Ze werkte daarvoor in alle discretie een voorstel uit dat gisteren besproken zou worden op het Bureau van het Vlaams Parlement - waar de fractieleiders van alle partijen met meer dan vijf leden samenzitten.

Lunchkosten

In Homans' voorstel zou er op de werking van het Vlaams Parlement voor de begroting 2020 alsnog 860.000 euro bespaard worden. Zo moesten bijvoorbeeld de festiviteiten rond de verjaardag van het Vlaams Parlement het met 100.000 euro minder doen en zou er 20.000 euro minder zijn voor lunchkosten. Ook de instituten verbonden aan het parlement moesten besparen: de Vlaamse Ombudsdienst kreeg 33.000 euro minder, het Kinderrechtencommissariaat 34.000 euro en het Vlaams Vredesinstituut 24.000 euro.

Maar ook de partijen zouden 6% minder toegestopt krijgen vanuit Vlaanderen. De Vlaamse partijfinanciering is geregeld via twee systemen: een geïndexeerde werkingstoelage van 19.088 euro per parlementslid en een vaste dotatie van 61.973,38 euro plus 1,49 euro per geldig stembiljet. In totaal verdelen de zeven partijen op die manier 12,7 miljoen euro - los van de federale dotatie. Homans wilde daar dus 765.000 euro afpitsen.

Dit jaar nog

Bij verschillende partijen is te horen dat ze het voorstel van Homans zouden steunen, niet in het minst wegens de sterk symbolische waarde in tijden van onvrede over besparingen. In dat geval zou het nog op de agenda van de plenaire zitting zijn gebracht en konden de parlementsleden het in de laatste zitting van het jaar goedkeuren. Eén partij lag echter dwars, bevestigen diverse aanwezigen: Open Vld. Omdat er geen consensus was, wilde Homans het voorstel niet ter stemming brengen en komt er dus - voorlopig - geen besparing.

"Uiteraard vinden we dat ook de politieke partijen een besparingsinspanning moeten en kunnen doen", reageert liberaal fractieleider Willem-Frederik Schiltz. "De meest evidente optie, toch op korte termijn, is een indexsprong. Maar we willen vooral het hele systeem fundamenteel herdenken. Dat kan niet rap in de marge: liever een degelijk debat en een goed resultaat dan snel een half voorstel aanvaarden."