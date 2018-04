Open Vld wordt 'Team Burgemeester' 26 april 2018

Na Johan Vande Lanotte (sp.a) met zijn Stadslijst in Oostende laat nu ook Vincent Van Quickenborne (Open Vld) de nationale partijnaam vallen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij komt in Kortrijk op onder de naam 'Team Burgemeester' en vult zijn lijst met slechts 11 liberalen tegenover 30 onafhankelijke kandidaten. Gelooft hij niet meer in de kracht van Open Vld? "Nee, dit maakt gewoon meer mogelijk. We moeten de zaken benoemen zoals ze zijn. Er zijn veel mensen die geen Open Vld'er zijn, maar mij toch willen steunen. Ze kunnen zich nu engageren, als onafhankelijken." Van zijn voorzitter Rutten kreeg hij groen licht, zegt Van Quickenborne. "Ze weet dat ik Open Vld'er blijf, maar ik heb de keuze om er een open stadslijst van te maken." Dat doen trouwens ook Patrick Dewael met Tongeren Leeft en Bart Somers met de Mechelse stadslijst, merkt hij op. (LPS/DDW)

