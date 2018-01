Open Vld wil veilige Turnhoutsebaan 00u00 0

Open de premetrostations Drink en Carnot zodat alle trams ondergronds gaan én maak van de Turnhoutsebaan een lokale weg in functie van wonen en winkelen. Dat zijn de twee voorstellen die Open Vld Borgerhout doet in een open brief aan Vlaams minister van Verkeer Ben Weyts (N-VA).

