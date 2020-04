Exclusief voor abonnees Open Vld wil solden uitstellen tot 15 augustus 06 april 2020

Worden de solden met anderhalve maand uitgesteld? Als het aan Open Vld-fractieleider Egbert Lachaert ligt wel. Hij diende daar een wetsvoorstel voor in. De koopjesperiode zou dan pas starten op 15 augustus. "Als we de soldenperiode laten starten op 1 juli dreigen veel winkels failliet te gaan en honderden jobs verloren te gaan", zegt Lachaert. "Door de zomersolden uit te stellen, willen we de winkels perspectief geven."

Vooral kledingzaken dreigen door de sluiting met grote stocks te zitten. Ze pleiten ook zelf voor uitgestelde solden. In een open brief vroegen 78 Belgische modespelers al om minstens een maand uitstel.

