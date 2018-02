Open Vld wil langdurig werklozen laten klussen 28 februari 2018

Moeten langdurig werklozen binnenkort klusjes uitvoeren? Open Vld vindt van wel en legt de gemeenschapsdienst weer op de regeringstafel. Wie langer dan twee jaar geen job heeft, kan verplicht worden om twee halve dagen per week klusjes te verrichten: boodschappen doen voor ouderen, kleinere taken uitvoeren in een school, helpen in een hondenasiel. Tegenover het geleverde werk staat geen vergoeding. Wie weigert mee te werken, kan zijn uitkering geschorst zien.

HLN