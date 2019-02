Open Vld wil lagere btw op duurzame producten 25 februari 2019

Het regent groene verkiezingsbeloftes. Open Vld pleit ervoor om duurzame producten goedkoper te maken door het btw-tarief te verlagen. Zo zouden fabrikanten gestimuleerd moeten worden om in te zetten op duurzaamheid en zouden klanten sneller geneigd zijn om voor die (vandaag vaak duurdere) producten te kiezen. "Het btw-tarief is daarvoor het perfecte instrument", vindt voorzitster Gwendolyn Rutten. Het is niet het eerste 'btw-ballonnetje' dat de liberalen oplaten. De partij ijverde eerder al voor 6% btw voor wie een huis sloopt en weer opbouwt, voor energiezuinige investeringen bij nieuwbouw en voor abonnementen op deelauto's. (JBG)