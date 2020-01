Exclusief voor abonnees Open Vld wil 50-plussers screenen op prostaatkanker 20 januari 2020

Open Vld wil dat de Vlaamse overheid mannen van 50 jaar en ouder screent op prostaatkanker. Zo kunnen veel sterfgevallen vermeden worden, zei Vlaams Parlementslid en huisarts Freya Saeys in 'De Zondag'. Over het nut van de screening bestaat evenwel discussie. Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij mannen en staat ook op plaats twee van de dodelijkste kankers. Saeys verwijst naar een Europese studie die aantoont dat de zogenaamde PSA-test het aantal overlijdens tot de helft kan terugdringen. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid kant zich evenwel tegen een screening. De redenen daarvoor zijn dat tot 80% van de 80-plussers prostaatkanker heeft maar er niets van merkt en dat sommige agressieve tumoren met de test niet worden opgespoord. "Mannen hebben 1 kans op 8 op prostaatkanker. Zich laten testen bij de huisarts kan 100 doden per jaar voorkomen. Het is eenvoudig en kost maar 11 euro", werpt Nicolaas Lumen, diensthoofd urologie aan het UZ Gent, tegen.

