Open Vld vangt grootste vis in tv-land: Goedele 13 maart 2019

Breed lachend mochten Open Vld-vicepremier Alexander De Croo en voorzitster Gwendolyn Rutten gisteren alweer een wit konijn voorstellen: Goedele Liekens (56). Ze staat op de Vlaams-Brabantse Kamerlijst van Maggie De Block. Vanop de derde plaats is de kans groot dat ze verkozen wordt en in het parlement belandt. "Ik hoop het, want ik wil echt iets doen." Of er nu nog meer bekende namen volgen bij Open Vld? "Nee, de konijnenjacht is voorbij", lacht De Block. (ARA)

