Open Vld speelt ook Canvas-filosofe uit

Open Vld pakt nóg uit met een wit konijn: de Belgisch-Poolse filosofe en schrijfster Alicja Gescinska (38) krijgt de derde plaats op de Europese lijst van de Vlaamse liberalen. Guy Verhofstadt trekt de lijst, Hilde Vautmans staat op de tweede plaats. Gescinska is bekend als filosofe, schrijfster en presentatrice van het Canvas-programma 'Wanderlust'. De derde plaats is in principe een verkiesbare plaats: vandaag telt Open Vld in het Europese parlement drie zitjes. In 2011 publiceerde Gescinska haar eerste boek 'De verovering van de vrijheid', dat in liberale kringen toen al gretig gelezen werd. Haar eerste roman, 'Een soort van liefde' (2016), won de debuutprijs. De filosofe laat geregeld van zich horen in de publieke opinie.

