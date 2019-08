Exclusief voor abonnees Open Vld-politica krijgt pamflet: "Draag hijab" 26 augustus 2019

Een onbekende man heeft eind vorige week in het centrum van Antwerpen pamfletten uitgedeeld waarin hij moslima's oproept een hijab te dragen - een lang gewaad dat het lichaam volledig bedekt. Ook Open Vld-politica Zelfa Madhloum kreeg zo'n papier toegestopt. "Dit is extremisme van de gevaarlijkste soort en dat kunnen we niet tolereren", vindt ze. Of het om een individuele actie gaat of dat er een hele organisatie achter schuilgaat, weet ze niet. De politie onderzoekt de zaak. (ADA)