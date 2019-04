Exclusief voor abonnees Open Vld pleit voor overdekte fietsenstallingen 04 april 2019

00u00 0

Volgens oppositiepartij Open Vld is er een nood aan overdekte fietsenstallingen bij een aantal gemeentelijke gebouwen. Het gemeentebestuur is bereid om aan die vraag tegemoet te komen, zij het pas vanaf 2020. "Inwoners die de moeite doen om zich binnen Hemiksem te verplaatsen met de fiets, moeten die al te vaak in een onoverdekte fietsenstalling zetten", zegt raadslid Birgit De bondt (Open Vld). "Daarom willen we de fietsenstallingen aan enkele gemeentelijke gebouwen laten overdekken. We denken dan onder meer aan het administratief centrum, het Depot Deluxe, WZC Hoghe Cluyse en het sportcomplex."

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen