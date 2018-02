Open Vld, N-VA en CD&V willen apothekers inschakelen tegen oorsuizen 03 februari 2018

Om de strijd tegen tinnitus of oorsuizen tegen te gaan, pleiten de Vlaamse meerderheidspartijen Open Vld, N-VA en CD&V in een resolutie voor een betere sensibilisering rond het gebruik van oordopjes. De apothekers kunnen daarbij een belangrijk hefboom zijn, luidt de boodschap. "Zij zijn de eerste zorgverlener die patiënten raadplegen, vaak nog voor de huisarts. Ze verkeren dan ook in een ideale positie om hun klanten te informeren over de gevolgen van tijdelijke tinnitus en het correct gebruik van oordopjes", zegt Peter Persyn (N-VA), één van de indieners van de resolutie. De partijen pleiten er ook voor om de sensibiliseringscampagnes uit te breiden naar kinderen onder de 14 jaar.

HLN