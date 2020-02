Exclusief voor abonnees Open Vld: "Maak komaf met wildgroei aan lokale belastingen" 22 februari 2020

Bedrijven betalen in Vlaanderen 1,07 miljard euro aan lokale belastingen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Maurits Vande Reyde (Open Vld) opvroeg bij minister Diependaele. Zo'n 235 miljoen euro van de opbrengst komt uit lokale autonome belastingen. Vande Reyde wil die "wildgroei" aan "lokale pestbelastingen op ondernemingen" aanpakken. "Een taks op drijfkracht, steenbakkerijen en vermakelijkheden? Absurd en niet meer van deze tijd", vindt hij. "Lokale besturen zouden in een ideaal scenario moeten komen tot slechts één algemene bedrijfsbelasting, die uniform, transparant en eerlijk is." Gemiddeld heffen gemeenten zes soorten lokale belastingen. Antwerpen int met 44,5 miljoen euro het grootste bedrag, gevolgd door Gent (24 miljoen) en Beveren (18,3 miljoen). De industrie zorgt dan ook met 91 miljoen in totaal voor de meeste inkomsten. Reclame is de tweede belangrijkste inkomstenbron. (FME/ARA)

