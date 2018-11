Open Vld-lijsttrekker Vlaams Parlement wordt moeilijke klus 23 november 2018

De Gentse onderhandelingen worden met meer dan gewone belangstelling gevolgd door de Oost-Vlaamse liberalen. Het lot van Mathias De Clercq bepaalt immers ook hun plaatsje op de lijst in mei. Wordt hij geen burgemeester, dan wordt De Clercq de Vlaamse nummer één. Wordt hij het wel - waar het naar uitziet - dan moet er een nieuwe lijsttrekker voor het Vlaams Parlement worden aangeduid. Partijvoorzitter Gwendolyn Rutten zei onlangs dat de liberalen in 2019 meer vrouwelijke lijsttrekkers naar voren zullen schuiven, en dan kijkt iedereen naar Kamerlid Carina Van Cauter. Probleem is dat Van Cauter net als De Croo - de federale nummer één - uit de regio Aalst-Oudenaarde komt. En de liberale traditie wil dat de Vlaamse lijsttrekker net als De Clercq iemand uit Gent-Eeklo is, en dan kom je bij Kamerlid Egbert Lachaert uit. (DB)

