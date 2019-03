Open Vld heeft de wind in de zeilen (letterlijk) 04 maart 2019

00u00 0

"Welkom in het land van de doeners": die boodschap wou Open Vld zaterdag metershoog aan de grens tussen Nederland en België hangen. U begrijpt: het is de slogan waarmee de liberalen naar de verkiezingen van 26 mei trekken. Maar toen de kopstukken het grote blauwe doek tegen een stelling wilden hangen, waaide de hele boel weg - Brussels kopstuk Els Ampe hing er zelfs nog aan. Gwendolyn Rutten bekeek het, zoals gewoonlijk, positief: "We hebben duidelijk de wind in de zeilen."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN