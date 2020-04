Exclusief voor abonnees Open Vld: "Geef ouders kinderen met beperking nieuwe keuze over opvang" 02 april 2020

00u00 0

Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld) wil dat ouders van kinderen met een beperking op 5 april opnieuw een keuze krijgen tussen thuis verzorgen of in een instelling. Sinds 18 maart moeten alle kinderen met een mentale of fysieke beperking thuis opgevangen worden, behalve als dat echt niet mogelijk is. Kinderen die wél nog in een instelling verblijven, mogen geen bezoek ontvangen, ook niet van naaste familieleden. De keuze die de ouders halverwege maart maakten, is definitief tot 5 april. Vande Reyde vindt dat de ouders dan opnieuw een keuze moeten kunnen maken. "Voor velen onder hen is de volledige zorg thuis twee of meer weken extra opnemen een te zware opdracht, zeker in combinatie met thuiswerk. Andersom zullen ouders die hun kind nu al een aantal weken hebben moeten missen, nu opteren om ze thuis op te vangen."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen