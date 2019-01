Open Vld'ers scanderen opnieuw 'MAGGIE' 22 januari 2019

"Als wij de voordeur sluiten, kan het niet dat iemand viptickets verkoopt voor de achterdeur." Voorzitter Gwendolyn Rutten heeft op de nieuwjaarsreceptie van Open Vld hard uitgehaald naar het migratiebeleid van Theo Francken (N-VA). Streng maar rechtvaardig was volgens Rutten terecht het credo van het migratiebeleid onder de regering-Michel, maar het visaschandaal rond N-VA'er Melikan Kucam heeft dat besmeurd, zei de voorzitter. "We hebben opnieuw betrouwbaar bestuur nodig om puin te ruimen en te doen wat moet. Daarvoor kan het land altijd rekenen op onze Maggie", aldus Rutten - waarop het publiek 'Maggie, Maggie, Maggie' begon te scanderen, zoals in de hoogdagen van staatssecretaris voor Asiel en Migratie De Block. Toen was de huidige minister overal de luid toegejuichte mascotte, maar dat veranderde door haar verhuis naar Sociale Zaken. Het ziet er dus naar uit dat ze net op tijd weer de portefeuille van Asiel en Migratie in handen gekregen heeft. (DDW)

