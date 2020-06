Exclusief voor abonnees Open Vld en MR hangen lot (nogmaals) aan elkaar vast 15 juni 2020

"Wie straks een akkoord sluit met MR, doet dat meteen ook met Open Vld. En vice versa." Dat zeggen de liberale voorzitters Egbert Lachaert (Open Vld) en Georges-Louis Bouchez (MR) in 'Het Nieuwsblad'. "We verdedigen dezelfde waarden en zijn voortaan één en ondeelbaar." De formatiegesprekken zitten in het slop, zegt Lachaert. "Iedereen praat met iedereen, maar er wordt geen vooruitgang geboekt. In plaats van al die parallelle gesprekken zouden we beter met grote blokken rond de tafel gaan zitten. Hoe sterker die blokken, hoe sneller we vooruitgang kunnen maken. Want met acht of tien partijen rond de tafel is het veel te complex." De focus ligt nu op de relance, maar er moeten veel zaken hervormd worden, vindt Lachaert. "Op termijn moeten we tot een beter systeem komen. Die oefening moet nu starten om tegen 2024 het politieke systeem te kunnen hervormen. België 2.0 wordt een essentieel thema in 2024. De rode draad is efficiëntie."

