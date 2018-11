Open Vld en CD&V willen nog meer vrouwen bij Nationale Bank 09 november 2018

Open Vld-vicepremier Alexander De Croo vindt dat de voorstellen van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) om de Nationale Bank te hervormen de goede richting uitgaan. Maar hij wil bekijken of ook het directiecomité van de bank verplicht kan worden om voor een derde te vervrouwelijken. Volgens Van Overtveldt is dat niet wettelijk, vandaar dat hij het probeert via een omweg: quota voor de Regentenraad, waarin ook de directie zetelt. CD&V verwijst echter naar het wetsvoorstel van Kamerlid Griet Smaers (CD&V), dat quota voor de directie wél wettelijk zou maken. Het wetsvoorstel voorziet ook minstens een derde vrouwen bij de andere toporganen van de bank én aan de top van het Rekenhof en financiële waakhond FSMA. (ARA)

