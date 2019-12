Exclusief voor abonnees Open Vld dan toch akkoord over 6% besparing partijdotaties 18 december 2019

Open Vld is dan toch bereid om 6% te besparen op de Vlaamse dotaties van de partijen en de werking van het Vlaams Parlement. Morgen zal over het voorstel gestemd worden, maar Open Vld wil méér: "De 6 procent mag geen schaamlapje zijn om de fundamentele discussie uit de weg te gaan", aldus fractieleider Willem-Frederik Schiltz. Concreet legt Open Vld twee bijkomende elementen op tafel. "Ten eerste willen we dat Vlaamse parlementsleden zelf een inspanning doen en 5 procent inleveren op hun loon. In de Kamer is dat al sinds 2012 het geval." Ten tweede wil Open Vld het hele systeem van partijfinanciering grondig hervormen. "Dit is immers ontspoord. Er zijn partijen die zo veel geld hebben dat ze immomakelaar spelen door met belastinggeld vastgoed op te kopen en te verhuren. Dat is nooit de bedoeling geweest."

