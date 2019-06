Exclusief voor abonnees Open training met... 0 fans 18 juni 2019

Een volkstoeloop was het niet - en dan zijn we nog braaf. Op de open training op het gloednieuwe oefencomplex van Sassuolo (kostprijs: 12 miljoen euro) waren er welgeteld... 0 Belgische fans. Zo zag enkel de pers hoe de basisspelers een recuperatiesessie geserveerd kregen. Bij het uitlopen bleven Dion Cools en Isaac Mbenza binnen uit voorzorg. Keepers-trainer Filip De Wilde nam Nordin Jackers, die zich tegen Polen te makkelijk liet kloppen bij de gelijkmaker, even apart op training om hem bij te sturen. Roberto Martínez vond dat Jackers zich na zijn fout goed herpakte: "Nordin vond snel opnieuw zijn gebruikelijke spelniveau terug." (PJC)