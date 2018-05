Open training Brazilië veroorzaakt stormloop 28 mei 2018

De Brazilianen hebben hun voorlaatste training voor ze naar Europa vliegen met de nodige moeite kunnen afwerken. Het was de enige open training van de oefencampagne en dat bracht massaal veel volk op de been aan het oefencomplex net buiten Rio. Niet alle fans raakten erin en dat zorgde voor chaos. Brazilië zakt nu naar Europa af en oefent zondag in Liverpool tegen Kroatië. Op 10 juni spelen de Brazilianen hun laatste oefenpot in Wenen tegen Oostenrijk. (SJH)

