Exclusief voor abonnees Open strijd om Belgische titel BEACHVOLLEYBAL MASTERFINALES IN KNOKKE 09 augustus 2019

00u00 0

Vandaag starten twintig damesteams en vierentwintig herenteams in Knokke aan de Masterfinales van het 'Belgian Beachvolley Championship'. De favorieten bij de vrouwen zijn Cools-Van den Vonder. Zij haalden deze zomer zeven keer de eindoverwinning. Het duo Van Bree-Ruysschaert stond tweemaal op de hoogste podiumplaats. Bij de mannen noteren we meer kanshebbers. Het tweetal Colson-Deroey is, na de zege vorige week in Opwijk, net op tijd in het gewenste ritme en maakt een kans om zijn Belgische titel te verlengen. Maar met vijf verschillende duo's die tijdens dit seizoen een manche konden winnen, staan de outsiders te drummen.