Exclusief voor abonnees Open Monumentendagen in Wallonië Check-In 31 augustus 2019

Ook bij onze zuiderburen plaatsen ze hun monumenten in het zonnetje. De Open Monumentendagen op zaterdag 7 en zondag 8 september zijn dé perfecte aanleiding om schitterend verborgen cultureel of industrieel erfgoed te ontdekken, waarvan je het bestaan niet eens vermoedde. In meer dan honderd gemeentes staan er zo'n 450 activiteiten op het menu. Van geleide bezoeken aan voormalige fabrieken en kloosters, korte of lange fietstochten tot een wandeling in Bastogne door het bos van de tv-reeks 'Band of Brothers'. In Spa kun je in het magnifieke Salon Bleu een klassiek concert bijwonen en zijn er interessante geleide wandelingen helemaal in de sfeer van het kuurleven van vroeger. De meeste activiteiten zijn gratis toegankelijk. Ook de Oostkantons nemen deel aan het event.

