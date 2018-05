Open kantoren bezorgen vrouwen stress over outfit 03 mei 2018

00u00 0

Vrouwen die in een open landschapskantoor werken, staan vaker twijfelend voor hun kleerkast. De druk om elegant en vrouwelijk voor de dag te komen en make-up te dragen, ligt er hoger dan bij vrouwelijke werknemers die een apart bureau hebben, zo concludeert een Britse universitaire studie bij 1.000 werknemers. De studie werd gepubliceerd in het tijdschrift Gender, Work and Organisation.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN