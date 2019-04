Exclusief voor abonnees Open haard is meest vervuilende manier om je huis te verwarmen 02 april 2019

Een open haard is veel schadelijker dan andere methodes om je huis te verwarmen, zo blijkt uit een studie van de Vlaamse Milieumaatschappij. Warmtepompen en -netten vervuilen het minst. De uitstoot van woningverwarming veroorzaakt ziektes, ligt mee aan de basis van de klimaatverandering en richt schade aan gebouwen en ecosystemen aan - goed voor 2,6 miljard euro per jaar, raamt de VMM. 2,1 miljard zijn kosten door de directe uitstoot uit de schouwpijp. Hout staat in voor 60% van de directe milieuschadekosten, vooral door fijn stof en CO2.