Open doekje voor Europese helden 01 september 2018

Noblesse oblige. Wie Memorial Van Damme zegt, zegt ererondjes. Elk jaar maakt de Brusselse meeting er een traditie van om, voor de internationale competitie begint, grote namen uit de sport te huldigen, meestal atleten die schitterden op een kampioenschap en de publiekstrekkers van de avond. Dit jaar niks van mondiale sterren - of ze moesten van Belgische komaf zijn, zoals Nafi Thiam die met haar olympisch, wereld- en Europees goud zonder meer dé chouchou van het Belgische publiek is. Net zoals de broers Borlée: die spelen elk jaar een thuismatch. Maar ook Jonathan Sacoor mocht voor het eerst een rondje op een oldtimer maken. Daarnaast waren ook alle gemedailleerden van de voorbije EK's uitgenodigd. Onder meer Europees kampioenen Koen Naert (marathon) en Nina Derwael (artistieke gymnastiek) graag op ingingen. Roberto Martínez opende de parade: ook voor hem en z'n Duivels applaus op alle banken. De avond was feestelijk ingezet. (VH)

