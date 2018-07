Open brief De Lijn-baas kost 53.000 euro 13 juli 2018

De open brief die De Lijn-topman Roger Kesteloot twee weken geleden liet publiceren in de Vlaamse kranten heeft 53.000 euro gekost, zo heeft hij gisteren gezegd in het Vlaams Parlement. Dat kwam hem op kritiek te staan van alle partijen, behalve de

