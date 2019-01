Opel moet fiscus nog 43 miljoen euro belastingen 31 januari 2019

00u00 0

Als het van de fiscus afhangt, moet General Motors Belgium ruim 43 miljoen euro belastingen betalen voor de jaren die voorafgingen aan de sluiting van de Antwerpse Opel-fabriek. In januari 2010 maakte General Motors bekend dat Opel Antwerpen na 85 jaar de deuren zou sluiten. In december zou de laatste auto van de band rollen. Maar een maand voor de sluiting kreeg General Motors Belgium het bericht van de fiscus dat de belastingaangifte moest gewijzigd worden, zo schrijft 'De Tijd'. De fiscus was immers van oordeel dat een deel van de winst onterecht naar de Duitse hoofdzetel van Opel was gevloeid. Het gaat om de aanslagjaren 2008 en 2009. En daarop had de fiscus geen belastingen geheven. Ook de verdeling van de herstructureringskosten bij Opel nam de fiscus op de korrel. Het proces om die belastingen terug te krijgen, loopt voor het Antwerpse hof van beroep. In eerste aanleg kreeg GM Belgium gelijk.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN