OPEC vergadert over verlaging olieproductie

De leden van het OPEC-kartel vergaderen maandag via een videoverbinding over een mogelijke verlaging van hun olieproductie. Andere grote olieproducenten zoals Rusland en de VS, die geen lid zijn van de organisatie, nemen mogelijks eveneens deel aan de bijeenkomst, maar daarover is nog geen bevestiging. De aanleiding voor het overleg is de oproep van de Amerikaanse president Donald Trump aan Rusland en Saoedi-Arabië om een einde te maken aan hun prijzenoorlog. De twee landen raakten het bij het vorige OPEC-overleg niet eens. Als wraakactie beloofden ze meer olie op te pompen in plaats van minder. Dat zorgde voor een crash van de olieprijzen.

