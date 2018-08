Opdracht volbracht voor Belgen EK ROEIEN 03 augustus 2018

Het ging moeizamer dan gedacht maar Tim Brys en Niels Van Zandweghe, die in juli nog de Wereldbeker wonnen, kwalificeerden zich gisteren voor de halve finales in de lichte dubbeltwee op het EK roeien in Glasgow. Ze finishten als tweede, in 6:24.53, op 1:45 van de Noren Brun en Strandli. Van Zandweghe: "Ons eerste doel blijft de A-finale (top 6), waarin we ons willen mengen in de strijd voor het podium, maar het belangrijkste doel blijft het WK in Plovdiv (in september, red.)."

