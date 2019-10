Exclusief voor abonnees Opdracht 'Beat VTM' valt in het water 15 oktober 2019

Door haar zwangerschap moet Nathalie Meskens noodgedwongen passen voor 'Beat VTM'. De Antwerpse zou in dat programma normaal apneuduiken - diepzeeduiken zonder zuurstoffles - maar kreeg een negatief doktersadvies. "Als je heel frequent en vrij diep onder water gaat, bestaat het risico dat je stikstof oplaadt in je weefsel en dat dat gaat vrijkomen", vertelt een duikarts in een filmpje van VTM. De programmamakers gaan nu op zoek naar een vervangster. (DBJ)