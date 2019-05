Exclusief voor abonnees Opbrouck schiet Anzegem naar eerste provinciale SV ANZEGEM A-SV RUMBEKE 2-1 NV 27 mei 2019

00u00 0

VOETBAL finale eindronde tweede provinciale

Bijzonder spannende match. Na vijf minuten de eerste dreiging met een mager schotje van Otté. Het waren de bezoekers uit Rumbeke, die in de eerste twintig minuten voor het grootste gevaar zorgden. Tyvaert en twee keer Van Exem noopten De Meulemeester tot interventies. Halfweg de eerste helft herstelde Anzegem het evenwicht. Na de rust werd Anzegem steeds sterker. Aan de 53ste minuut brak Thibaut Demets uit. Hij ging in duel met Kindt, waarna ref De Vlaminck naar de stip waas. Opbrouck faalde niet. Rumbeke reageerde gepast en scoorde meteen tegen. Vandewege kon in het geharrewar de bal via doelman Demeulemeester, het scheenbeen van Vanwijsberge en de doelpaal in doel krijgen.Na negentig minuten stond het 1-1 en kregen we verlengingen. Opbrouck scoorde daarin het doelpunt dat Anzegem promotie opleverde.

