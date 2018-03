Opbrengst staatsbon verdubbeld dankzij hogere rente 06 maart 2018

De meest recente uitgifte van de Belgische staatsbon heeft de schatkist 5,68 miljoen euro opgebracht. Dat is ruim dubbel zoveel als de 2,7 miljoen euro van drie maanden geleden, toen het laatste bedrag ooit werd opgehaald. Dat meer mensen intekenden op deze staatsbon op tien jaar, heeft ongetwijfeld te maken met de hogere rente. Die bedroeg deze keer 0,90% bruto, eveneens het hoogste niveau sinds eind 2015. Ter vergelijking: bij de vorige uitgifte bedroeg die coupon slechts 0,5%. De Belgische langetermijnrente zit dan ook flink in de lift. In februari steeg die voor het eerst in een jaar tijd weer door 1%. Sindsdien schommelt de langetermijnrente rond dat niveau. Maar ondanks de verdubbeling, blijft de opbrengst van de staatsbon toch nog steeds bescheiden. Tot midden 2012 bracht zo'n uitgifte namelijk telkens tientallen miljoenen euro's op.

