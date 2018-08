Opa vergeet baby in snikhete auto: meisje sterft 11 augustus 2018

Op het Spaanse eiland Mallorca is een tien maanden oude baby bezweken door de hitte nadat ze in de auto was achtergelaten. Het was de 56-jarige opa van het meisje dat haar vergat toen hij om 7 uur 's morgens uit de wagen was gestapt in Manacor, een stadje in het westen van het eiland.