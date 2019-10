Exclusief voor abonnees Opa Raymond Poulidor nog steeds in ziekenhuis 21 oktober 2019

00u00 0

Raymond Poulidor, grootvader van Mathieu en schoonvader van Adrie van der Poel, verblijft nog steeds in het ziekenhuis van Saint-Léonard-de-Noblat, waar hij eerder deze maand werd opgenomen wegens extreme vermoeidheid. Even was er ongerustheid over de toestand van de Franse wielerlegende. "Helemaal oké is hij nog niet, maar hij stelt het inmiddels wel beter", sust Adrie. "Hij moet nu goed verder herstellen in het ziekenhuis. Raymond is een sterke beer, maar je moet ook realistisch zijn: als je 83 bent, kunnen dat soort dingetjes al wel eens de kop opsteken." (JDK)