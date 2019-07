Exclusief voor abonnees Opa Poulidor "Over twee jaar rijdt Mathieu mee" 13 juli 2019

"Ik denk dat Mathieu over twee jaar de Tour rijdt." Mathieu, dat is Mathieu van der Poel. Aan het woord is Raymond Poulidor, zijn grootvader. Bij Sporza zei die dat Mathieu eerst nog andere doelen heeft. "Eerst wil hij olympisch kampioen mountainbike worden. Dat is voor 2020. Ook het WK op de weg wil hij winnen." De Tour komt daarna. Of Mathieu dan een klassementsrijder zal zijn? "Een renner als Alaphilippe. Niemand die weet waartoe hij in staat is. Hij legt zich niet neer bij de nederlaag. Als Mathieu een koers rijdt, wil hij winnen." Van der Poel neemt dit jaar al deel aan het WK in Yorkshire en rijdt twee na-Tourcriteriums (Antwerpen en Roosendaal).