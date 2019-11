Exclusief voor abonnees Opa Poulidor nog niet aan beterhand 09 november 2019

Het gaat nog steeds niet goed met Raymond Poulidor (83). Die werd in september opgenomen in het ziekenhuis voor extreme vermoeidheid. Volgens kleinzoon Mathieu is zijn gezondheidstoestand nog niet merkelijk beter. "De laatste berichten zijn niet zo goed." (MG)