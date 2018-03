Opa overleden nadat hij kleinkind uit water redt 01 maart 2018

Een Duitse opa is gisteren gestorven toen hij zijn achtjarige kleinzoon wilde redden. De jongen zakte door het ijs op een dichtgevroren meer in Creglingen, in Baden-Württemberg. De 79-jarige man, die het ijs nog getest had voor hij zijn kleinzoon erop liet, hielp het jongetje de waterkant op maar raakte zelf niet meer uit het water. Een hulpverlener wist de man nog naar de rand van het meer te brengen, maar kon de man niet meer redden.

