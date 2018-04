Opa overleden model Ivana "Het ging mis toen ze weer bij haar ouders ging wonen" SRB

25 april 2018

00u00 0 De Krant "Het is met Ivana verkeerd beginnen gaan op haar zestiende, toen ze weer bij haar ouders ging wonen." Dat zegt de opa (rechts op foto) van Ivana Smit (19, links), die in Kuala Lumpur stierf bij een val uit een hotelraam. Haar dood werd door de Maleisische politie afgedaan als een tragische val, maar haar familie gelooft dat niet.

De grootvader van Ivana, Hendrik Smit, zegt in 'De Telegraaf' dat ze op haar zestiende met drugs en drank in aanraking kwam toen ze bij haar ouders in Peer ging wonen. "Ze had daar alle vrijheid. Dat is haar uiteindelijk fataal geworden. Niemand hield toezicht." Hendrik Smit vertelt dat Ivana's vader lid was van de motorbende Satudarah. Hij nam zijn dochter soms mee naar feestjes. Haar vader kon haar niets weigeren. "In tegenstelling tot haar opa en oma. Wij zeggen nee als iets niet goed is voor haar."