Opa Kompany legt de eed af 30 november 2018

Het is zover: Pierre Kompany heeft de eed afgelegd als eerste zwarte burgemeester van het land. Voor deze historische gebeurtenis was zijn hele familie naar Brussel afgezakt. Ook Rode Duivel Vincent Kompany, zijn vrouw Carla en hun drie kinderen waren op de afspraak. Na de plechtigheid poseerde de 71-jarige politicus met zijn kleinkinderen - op de foto ziet u Kai (5), Sienna (8), Caleb (3) en een neefje. Alsof Pierre Kompany wilde tonen: 't is niet omdat ik burgervader word van Ganshoren, dat ik geen toegewijde gróótvader blijf.

