Op zucht van titel 14 april 2018

Neem uw agenda erbij en steel even een markeerstift van uw schoolgaande kinderen. In het buitenland kunt u immers titelmatchen meepikken. In de Premier League kan het Manchester City van Kompany en De Bruyne doen wat het vorige week naliet, maar dan moet het wel zelf winnen van Tottenham en moet Man United verliezen van West Brom. Voor PSV en PSG is de opdracht zondag makkelijker: zij zijn niet afhankelijk van anderen en zijn bij winst kampioen. Maar of dat zó evident wordt... PSV bekampt Ajax, PSG (met Meunier) speelt tegen Monaco. (PJC)

