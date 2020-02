Exclusief voor abonnees Op zucht van Spelen in ploegenachtervolging 19 februari 2020

De kans is reëel dat, naast de Belgian Cats, in Tokio nog een tweede Belgisch vrouwenteam zal deelnemen aan de Spelen. Rijden Jolien D'hoore, Lotte Kopecky, Annelies Dom en Shari Bossuyt in de ploegenachtervolging op het WK in Berlijn (kwalificaties op 26/2, eventueel eerste ronde en finales op 27/2) sneller dan Frankrijk, dan is de kwalificatie een feit. De Ketele-Ghys en Kopecky-D'hoore zijn bijna zeker van een ticket in de ploegkoersen voor mannen en vrouwen, wat automatisch ook groen licht geeft voor een plaats in de omniums. (JDK/FHN)