Op zoek naar tweede leven voor 880.000 matrassen 29 maart 2018

In Wetteren is een onderzoekscentrum geopend waar bestudeerd wordt hoe elk jaar 880.000 matrassen gerecycleerd kunnen worden. Zoveel worden er in België immers afgedankt, en vanaf 2021 worden winkels verplicht ze terug te nemen. Honderd onderzoekers van schuimrubberproducent Recticel speuren nu naar oplossingen voor de recyclage van de matrassen en het schuim. "Met productieafval en matrassen kunnen we al akoestische isolatieplaten produceren voor industriële toepassingen. We zoeken hier verder naar andere mogelijkheden, zoals isolatie voor particulieren", klinkt het bij Recticel. Het bedrijf investeerde 700.000 euro en pompt jaarlijks 13 miljoen euro in haar researchcentrum naar nieuwe ontwikkelingen. (DVL)

HLN